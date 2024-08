Thauvin nuovo CAPITANO dell’Udinese: «Una grande responsabilità, userò la mia esperienza in QUESTO modo»

Le parole di Florian Thauvin, nuovo capitano dell’Udinese, sul suo legame con il club friulano. Tutti i dettagli

Florian Thauvin è il nuovo capitano dell’Udinese: di seguito le sue parole a TV12 dal ritiro austriaco dei friulani.

CAPITANO – «Sono molto felice di essere il nuovo capitano, è una grande responsabilità ma sono pronto a fare tutto ciò che possa far felice la squadra, la società ed i tifosi. Siamo una grande famiglia, spero di fare grandi cose tutti insieme. Credo che l’esperienza nella vita e nel calcio è molto importante per aiutare gli altri. Ho fatto tanti anni da professionista e credo che ora sia arrivato il momento per avere questa responsabilità. Sono contento di avere questa opportunità con Jaka perché è un giocatore forte ed importante per la squadra».

ARRIVO IN AUSTRIA DI DEULOFEU – «E’ sempre un piacere incontrarlo, è un mio grande amico e lo aspettiamo tutti».

OBIETTIVI – «Per me questa stagione è importante iniziare bene perché la fiducia nel calcio è importante. Quest’anno il mister ha una buona idea e l’ambiente della squadra è positivo e ciò è importante per iniziare bene la stagione».