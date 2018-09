Svelato il The Best FIFA 11 2018: nella speciale formazione, votata da centinaia di calciatori professionisti, spicca Cristiano Ronaldo

The Best FIFA 11 2018: svelata, nella cerimonia di premiazione avvenuta a Londra, la formazione ideale dell’anno, votata da centinaia di calciatori professionisti di tutto il mondo. Nello speciale top 11, ecco De Gea in porta, Dani Alves, Sergio Ramos, Varane e Marcelo come difensori. A centrocampo sono stati inseriti nella formazione Luka Modric (vincitore del premio individuale ‘The Best FIFA men’s player 2018‘), ‘N’Golo Kanté e Eden Hazard. Gli attaccanti più votati e facenti parte della formazione, infine, sono Kylian Mbappé, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

The Best FIFA FIFPro World 11 2018 (4-3-3): De Gea; Dani Alves, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Kanté, Hazard; Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo.