A Luka Modric va il ‘The Best Fifa Men’s Player 2018’. Salah viene premiato per il gol più bello della scorsa stagione. Deschamps è il miglior allenatore per la FIFA

Mohamed Salah ha ottenuto il Premio Puskas per il miglior gol segnato nella scorsa stagione. La rete in questione è arrivata contro l’Everton. «Sono davvero felice per questo premio, ringrazio chi mi ha votato. Stasera spero però di vincere anche un altro premio», ha detto l’attaccante del Liverpool. L’egiziano batte quindi Cristiano Ronaldo, premiato dalla UEFA per la rete in rovesciata segnata in Champions League contro la Juventus.

Poco dopo anche il ct della Francia Campione del Mondo, Didier Deschamps, è salito sul palco per ritirare il premio come miglior allenatore FIFA. «Voglio ringraziare il presidente della Federcalcio francese per la fiducia, mi ha permesso di lavorare con tranquillità. E ringrazio poi tutta la mia squadra, che mi ha permesso di vincere questo titolo stasera. Senza dimenticarci naturalmente del mio staff. Anche Zidane e Dalic avrebbero meritato di vincere questo premio», ha detto l’ex centrocampista della Juventus. Deschamps è uno dei pochi ad aver vinto il Mondiale sia da giocatore sia da tecnico.

Infine, il tanto atteso ‘The Best Fifa Men’s Player 2018‘, assegnato a Luka Modric. Vincitore della Champions League con il Real Madrid e successivamente vice campione del mondo con la Croazia a Russia 2018, il centrocampista croato ha superato Salah e Cristiano Ronaldo, gli altri due pretendenti finalisti per l’assegnazione del prestigioso premio.