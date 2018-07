Deschamps è il terzo ad aver vinto un Mondiale come giocatore e come commissario tecnico di una Nazionale dopo Beckenbauer e Zagallo

Se la Francia è riuscita ad alzare per la seconda volta la Coppa del Mondo è anche merito del suo commissario tecnico Didier Deschamps. Sotto la guida dell’ex giocatore della Juventus i Blues hanno chiuso i Mondiali 2018 senza sconfitte e con 14 gol fatti e appena 6 subiti. Dechamps esattamente come i suoi giocatori ha già vinto questa competizione sul campo ed è il terzo a farlo anche dalla panchina. L’allenatore francese aveva alzato la Coppa nel 1998 come capitano della selezioneguidata da Aimé Jaquet. Prima di lui c’erano riusciti soltanto Franz Beckenbauer con la Germania (1974 da giocatore e nel 1990 come ct) e Mario Zagallo e con il Brasile (1958 e 1962 da giocatore e 1970 come ct).