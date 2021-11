Theate: «Gioco meglio con la difesa a tre, ma faccio quello che chiede il mister»

Arthur Theate, difensore del Bologna, ha parlato prima del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

RUOLO – «Per me la miglior posizione è la difesa a tre. In questo momento mi sento più utile così. Il mister ha cambiato il modulo, ma non c’è alcun problema. Se mi dovesse chiedere di giocare esterno o avanzato io farò quello che vuole il mio allenatore».