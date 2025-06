Theo Hernandez, clamorosa decisione del terzino! Il Milan vuole mandarlo in quella squadra, ma lui... - Calcio News 24

Theo Hernandez, deciso il futuro del terzino del Milan? I rossoneri vogliono spedirlo in Arabia, ma l’ex pupillo del Real Madrid…

La situazione tra Theo Hernandez e il Milan rischia di concludersi con una rottura. Il terzino sinistro francese è tra i principali indiziati a lasciare il club rossonero, che negli ultimi giorni sta lavorando attivamente per concretizzare la sua cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe ricevuto un’offerta da 30 milioni di euro da parte dell’Al Hilal, club saudita interessato da tempo al giocatore.

Nonostante l’importante proposta economica – sia per il club che per il calciatore – Theo Hernandez ha finora rifiutato ogni ipotesi di trasferimento in Arabia Saudita. Il giocatore, infatti, ha espresso più volte la volontà di restare in Europa, preferendo progetti tecnici di alto livello e più vicini alla sua visione di carriera. Nemmeno l’interessamento di Simone Inzaghi e un ingaggio da ben 16 milioni a stagione offerto dall’Al Hilal sono bastati a fargli cambiare idea.

L’obiettivo di Theo sarebbe invece un ritorno all’Atletico Madrid, club in cui è cresciuto calcisticamente tra il 2007 e il 2015. Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe già un’intesa di massima tra il giocatore e i Colchoneros, con il benestare dell’allenatore Diego Simeone, pronto a riaccoglierlo nella capitale spagnola.

Tuttavia, l’offerta iniziale dell’Atletico, pari a circa 15 milioni di euro, è stata giudicata troppo bassa dal Milan, soprattutto se confrontata con la proposta economica proveniente dall’Arabia Saudita. Il club rossonero potrebbe prendere in considerazione la cessione qualora l’offerta degli spagnoli si avvicinasse ai 20 milioni di euro.

In assenza di un rilancio da parte dell’Atletico Madrid, la trattativa rischia di bloccarsi, alimentando il braccio di ferro tra il calciatore e il Milan. La posizione di Theo è chiara: vuole restare in Europa e preferisce l’Atletico. Ora tocca al club spagnolo decidere se affondare il colpo o lasciare che il Milan continui a valutare altre opzioni.