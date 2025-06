Theo Hernandez saluta il Milan? Spunta fuori un nuovo grande piano rossonero per l'estate. La situazione - Calcio News 24

Theo Hernandez andrà a dal Milan? Stilato il prezzo per il terzino rossonero tra possibili offerte e una situazione da migliorare

Le voci di mercato su Theo Hernandez diventano ogni giorno più insistenti. A infiammare le speculazioni è stata un’intervista rilasciata dal suo entourage a Marca, in cui è emersa chiaramente la volontà del giocatore: “Possibilità di andare all’Atletico Madrid? Speriamo”. Una frase che rivela il desiderio di Theo Hernandez di tornare alle origini, proprio in quel club che lo ha lanciato nel calcio professionistico.

Cresciuto nell’Atletico Madrid prima del passaggio al Real, Theo Hernandez vede nella capitale spagnola la destinazione ideale per il suo futuro. Attualmente legato al Milan fino al 2026, ha già detto no a offerte provenienti dall’Arabia Saudita, confermando la volontà di restare in Europa ad alti livelli. Certo, l’offerta si dimostra all’altezza di quello che vorrebbe effettivamente il Milan, ma dall’altra parte la scelta del calciatore è sempre l’ago della bilancia su quella che sarà la sua carriera: nel caso di Theo Hernandez è sicuramente quella di giocare senza problemi ad alti livelli continuando a fare la differenza soprattutto in Coppa dei Campioni.

Il Milan, però, non intende svendere Theo Hernandez: le prime offerte dell’Atletico, tra i 15 e i 20 milioni, sono state respinte. Il club rossonero valuta il terzino almeno 25 milioni. Con il rinnovo in stallo e la volontà del giocatore di tornare in Spagna, la cessione di Theo Hernandez diventa una possibilità concreta.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Atletico riuscirà ad accontentare le richieste del Milan e riportare Theo Hernandez a casa. I rossoneri vogliono cercare di far alzare il più in alto possibile un prezzo che dopo una stagione abbastanza alterna si è notevolmente abbassata, seppur il potenziale sia enorme sotto tutti i punti di vista.