Theo Hernandez, continua la "telenovela" sul terzino rossonero. Quella squadra vuole chiudere, ma... - Calcio News 24

Theo Hernandez, un rompicapo sempre più intricato per il Milan. Come andrà a finire la questione legata al terzino rossonero

Il futuro di Theo Hernandez continua a tenere banco nel calciomercato Milan, diventando uno dei dossier più complessi dell’estate rossonera. Dopo aver rifiutato un’offerta clamorosa da parte dell’Al Hilal, che avrebbe garantito al Milan circa 30 milioni di euro, il terzino francese sembrava destinato a tornare a Madrid, sponda Atletico. Un accordo tra i due club era dato per imminente, con la trattativa che sembrava prossima alla conclusione. Tuttavia, con un colpo di scena inaspettato, l’Atletico Madrid ha interrotto ogni dialogo con la dirigenza milanista, lasciando Theo Hernandez e il Milan in una situazione di stallo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione di Theo Hernandez si è notevolmente complicata a Milanello. A differenza di Mike Maignan, che resterà un punto fermo nonostante il contratto in scadenza nel 2026, il terzino francese non rientrerebbe più nei piani tecnici del club. Una decisione forte, che mette Theo in una posizione scomoda, proprio alla vigilia di una stagione importante anche in ottica Mondiali. L’esclusione dal progetto tecnico potrebbe infatti compromettere le sue possibilità di convocazione in Nazionale.

Nel tentativo di sbloccare la trattativa con l’Atletico Madrid, l’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, ha provato nelle ultime ore a riaprire i contatti con il club spagnolo. Il giocatore, dal canto suo, sembrerebbe prendere in considerazione soltanto la pista Atletico, rifiutando altre proposte arrivate nelle scorse settimane. In via Aldo Rossi, sede del Milan, si attende con impazienza una risposta positiva dalla capitale spagnola, o quantomeno segnali di apertura da parte del suo entourage.

Ufficialmente, lo stallo tra Milan e Atletico Madrid è stato motivato da divergenze economiche. Il club rossonero chiede una cifra vicina ai 35 milioni per lasciar partire Theo Hernandez, mentre i Colchoneros si sono fermati a una valutazione inferiore. Tuttavia, dietro lo stop improvviso si nasconderebbero ragioni meno finanziarie e più emotive: parte della tifoseria dell’Atletico Madrid non ha mai perdonato al giocatore il suo trasferimento al Real nel 2017, visto come un tradimento. Questo malumore ambientale potrebbe aver indotto la dirigenza a congelare la trattativa.