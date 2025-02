Thiago Motta pre Como Juve: «Sarà una partita molto complicata. Mercato? Ecco le mie valutazioni»

Thiago Motta pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 24ª giornata di Serie A 2024/25

Thiago Motta, allenatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa alle 12.00 per presentare il match contro il Como davanti ai media.

COMO JUVE – «Partita complicata, dove come sempre dovremo avere massima concentrazione per fare una grande partita. Ha grande ambizione, come il suo allenatore, si è visto anche nell’ultimo mercato fatto. Han messo in difficoltà tantissime squadre come Milan, Atalanta, Roma. Dovremo fare una grande partita domani».

ALBERTO COSTA COME HA PRESO L’ESCLUSIONE DALLA LISTA UEFA – «Ho parlato con Alberto, gli ho spiegato la situazione, lo ha accettato perfettamente. Chiaro che voleva partecipare anche lui ma non è possibile. Siamo contentissimi, non solo io, del suo lavoro e di quello che fa in allenamento. È arrivato con fame, si impegna tutti i giorni, vuole dimostrare il suo valore. È giovane e ha grande valore, siamo molto contenti del lavoro che sta facendo e sono sicuro che quando arriverà la sua opportunità sarà pronto a prendersela».

SODDISFATTO DEL MERCATO – «Sono contento e orgoglioso di chi c’era prima e chi è arrivato. Siamo un gruppo con i nostri obiettivi, i nostri valori, il nostro lavoro e il nostro impegno. Raggiungeremo i nostri obiettivi come deve essere».