Thiago Motta: «Sassuolo ottima squadra, ma non firmo per il pari». Le parole del tecnico dello Spezia in conferenza

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa prima del Sassuolo.

RISPOSTA POSITIVA COL CAGLIARI – «Sì, sono contentissimo perchè hanno fatto una partita seria, con responsabilità, sapendo l’importanza della gara e affrontandola al meglio. Sono contento per la prestazione, al di là della vittoria».

SASSUOLO – «Sono una buonissima squadra, lo hanno dimostrato fino ad oggi. Credo tanto nella mia squadra, con equilibrio possiamo affrontare il Sassuolo. Finiremo oggi di prepararla, vedremo domani come andrà. Dovremo capire come gestire la fase difensiva e quella offensiva».

MANAJ – «Tutto quello che ha fatto fino ad oggi è merito suo. Ha giocato poco all’inizio, poi ha iniziato a giocare tantissimo per merito suo con il lavoro. È un ragazzo che può essere protagonista dall’inizio e a partita in corso, come con il Cagliari. Deve continuare così».

FIRMARE PER IL PARI – «Non firmo nulla».