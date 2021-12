Spezia, Motta: «Roma da affrontare senza timore. Vi racconto Mourinho»

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato prima del fischio d’inizio della partita contro la Roma: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ha parlato prima di Roma-Spezia.

MOURINHO – «Mourinho mi ha insegnato a vivere il momento giorno dopo giorno. Lui è fonte di ispirazione per quello che ha fatto e per quello che ancora farà. E’ una persona vera che quando ha un sentimento difficilmente lo nasconde. Ricordo una gara di Champions in cui era molto arrabbiato, viveva le sue emozioni con i giocatori».

ROMA – «Giocheremo la nostra partita contro una gande squadra, affrontandola rispettandola ma senza paura. La Roma è una squadra costruita per andare in Europa, noi dobbiamo pensare alla salvezza e fare punti stasera».