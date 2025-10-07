Thiago Motta, la sua nuova destinazione farebbe felice lui (e la Juve). Ecco perché - Calcio News 24

Thiago Motta, il tesoretto della Juventus: risparmio da 15 milioni in caso di nuovo incarico

Il nome di Thiago Motta torna al centro dell’attenzione in casa Juventus, ma non per ragioni tecniche legate al campo. Stavolta, il suo destino professionale potrebbe avere un impatto diretto ed estremamente vantaggioso sul bilancio del club bianconero. Non si tratta di calciomercato o risultati sportivi, ma di una questione economica strategica.

Dopo l’esonero ricevuto lo scorso marzo, Thiago Motta è ancora legato contrattualmente alla Juventus. Il suo accordo, infatti, è valido fino al 30 giugno 2027 e prevede un ingaggio importante: circa 4 milioni di euro netti a stagione. Anche se non siede più sulla panchina bianconera, la Juventus è tenuta a versargli regolarmente lo stipendio fino a nuova sistemazione.

Ed è proprio questo il nodo della questione. Se Thiago Motta dovesse firmare per un altro club — si parla con insistenza del Monaco, che avrebbe già manifestato interesse — la Juventus potrebbe svincolarsi da questo impegno economico, risparmiando una cifra significativa. Il calcolo è presto fatto: tra quanto resta della stagione attuale e i due anni residui di contratto, il club risparmierebbe circa 15 milioni di euro lordi.

Un vero e proprio “tesoretto” inatteso, che permetterebbe alla Juventus di ottenere una boccata d’ossigeno finanziaria, utile non solo a migliorare il bilancio, ma anche a reinvestire nel mercato di gennaio. Il tecnico Igor Tudor, attuale allenatore bianconero, ha infatti espresso la necessità di rinforzare la rosa, in particolare a centrocampo. E quei 15 milioni derivanti dal “caso Thiago Motta” potrebbero trasformarsi in risorse preziose per acquistare un profilo di qualità.

La situazione, dunque, è seguita con estrema attenzione dalla dirigenza juventina. Non è un caso che all’interno del club si stia tifando — almeno simbolicamente — affinché Thiago Motta trovi una nuova panchina il prima possibile. La sua partenza, infatti, significherebbe un alleggerimento importante del monte ingaggi e nuove opportunità per il progetto tecnico.

Nel complesso, il futuro di Thiago Motta rappresenta molto più di una semplice curiosità da ex: è diventato un vero dossier economico per la Juventus, che guarda all’evoluzione del mercato allenatori con interesse crescente.