Thiago Motta Napoli, occhio al clamoroso scenario in caso di addio di Conte: è un vecchio pallino di De Laurentiis! Gli altri nomi per i partenopei

Il futuro della panchina del Napoli continua a intrecciarsi con quello della Nazionale italiana. Se Antonio Conte dovesse davvero tornare in azzurro, il profilo che in questo momento viene indicato come favorito per raccoglierne l’eredità sarebbe quello di Thiago Motta. È questa l’indicazione emersa nelle ultime ore da La Gazzetta dello Sport, che colloca l’italo-brasiliano in cima alla lista dei possibili sostituti del tecnico salentino.

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Thiago Motta Napoli, la stima di De Laurentiis resta alta

Il ragionamento del club partenopeo parte da una base chiara: Conte resta il punto di riferimento del progetto di Aurelio De Laurentiis, ma l’apertura mostrata sia dall’allenatore sia dal presidente sul tema Italia obbliga il Napoli a guardarsi attorno. Proprio per questo, il nome di Thiago Motta torna d’attualità. Già nel 2023 era stato accostato con forza agli azzurri prima della scelta definitiva del club, e oggi viene nuovamente considerato un profilo credibile per avviare un nuovo ciclo. Secondo la Gazzetta, il presidente del Napoli conserva una forte stima per l’ex tecnico di Juventus e Bologna, apprezzandone personalità, idee di gioco e identità tecnica.

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Thiago Motta Napoli, restano vive anche le piste Grosso e Italiano

La corsa, comunque, non sarebbe limitata a un solo nome. Nello stesso casting restano presenti anche Fabio Grosso e Vincenzo Italiano, altri due profili apprezzati da De Laurentiis per principi di gioco e prospettiva. Al momento, però, la situazione resta subordinata a una sola variabile decisiva: la scelta di Antonio Conte. Sarà infatti l’attuale allenatore del Napoli a orientare in modo definitivo gli scenari estivi del club, tra possibile permanenza e l’ipotesi sempre più concreta di un ritorno sulla panchina della Nazionale.