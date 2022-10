Thiago Motta: «Non è un caso che Arnautovic sia il capocannoniere del campionato»

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato al termine della vittoria di oggi contro il Lecce. Le sue dichiarazioni

ARNAUTOVIC – «Marko sa bene la stima che ho, per la persona e perché ci conosciamo da tanto tempo. Il lato umano conta tantissimo, Marko è un ragazzo eccezionale che quando mette tutta la sua energia per giocare con i compagni può fare sempre la differenza. Non è un caso che sia il capocannoniere del campionato».

PRIMA VITTORIA – «Seconda, prima in coppa e oggi in campionato. Sono contento per quello che abbiamo dimostrato in campo, durante i 95 minuti siamo sempre stati in controllo della partita, è la strada giusta e dobbiamo dare continuità. Si vede che la squadra ha margine di miglioramenti».