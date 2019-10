Thiago Motta nuovo allenatore del Genoa: ecco il pensiero degli interisti – VIDEO

Siamo andati in giro per Milano raccogliendo pensieri e in bocca al lupo dei tifosi interisti per la nuova avventura da allenatore del Genoa di Thiago Motta

(-Dall’inviato a Milano, Andrea Cerrato) La scelta di Enrico Preziosi di affidare la panchina del Genoa a Thiago Motta (alla sua prima esperienza dopo la Primavera del PSG) ha incuriosito e sorpreso molti addetti ai lavori.

Siamo andati in centro a Milano per raccogliere pareri e impressioni della nuova avventura dell’ex centrocampista da parte di chi, Thiago Motta, non l’ha mai dimenticato: i tifosi interisti.