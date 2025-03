Thiago Motta: «Tre punti che danno ossigeno. Scudetto? Penso che la Juve dopo stasera deve raggiungere quell’obiettivo»

Juve Verona, ecco le parole dell’allenatore Thiago Motta dopo il match di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni

Thiago Motta, ai microfoni di DAZN, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Juve Verona di Serie A.

PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita, giocato bene e vinto meritatamente. Creato tantissimo e conquistato tre punti importanti per noi».

SULLA VITTORIA – «I tre punti fanno sempre benissimo. Il modo in cui siamo arrivati a questi tre punti è perfetto, non è sempre semplice giocare, aspettare il momento giusto per colpire l’avversario. Sapevamo che dopo l’eliminazione c’era un ambiente particolare, noi abbiamo giocato bene per segnare creando tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo fatto due gol. I ragazzi si impegnano sempre, l’atteggiamento è stato impeccabile».

GIOCATORI CHE DEVONO DARE DI PIÙ – «Sono contento del lavoro, del loro impegno, della dedizione a questo sport. L’ultima partita hanno sbagliato l’atteggiamento ma allo stesso tempo siamo sempre esigenti con noi stessi. Questo è il grande segreto del nostro lavoro: cercare sempre qualcosa in più. Koop è un giocatore speciale, che ci dà tantissimo con una mentalità fantastica. È un privilegio per noi averlo, deve accettare le critiche ma continuare ad essere convinto e fiducioso».

SCUDETTO – «Noi siamo contenti, dobbiamo continuare a rispettare le nostre avversarie come abbiamo fatto sempre. La prossima sarà una grande avversaria del nostro campionato, sappiamo il loro livello».