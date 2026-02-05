Thiago Motta torna a Torino, la pazza idea di Petrachi: sì a due condizioni

L’ex allenatore di Bologna e Juventus Thiago Motta potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Su di lui ci sarebbe il Torino, ma l’ingaggio è legato al verificarsi di alcune particolari condizioni. Ecco quali.

Dopo una grandissima stagione a Bologna, con l’ingresso in Champions League della squadra felsinea, nell’estate del 2024 Thiago Motta venne ingaggiato dalla Juventus. Sarebbe dovuta essere una storia lunga e vincente quella del tecnico italo-brasiliano con la Juve, ma tutto non è andato secondo i piani originari.

Tra la Vecchia Signora e Thiago Motta non è mai scattata la scintilla. Sia il gioco mostrato dalla squadra che i risultati effettivi sul campo non hanno soddisfatto società e tifosi. Inoltre, alcuni attriti fra tecnico e giocatori hanno contribuito a un allontanamento già nel corso della sua prima stagione. L’esonero è avvenuto nel marzo del 2025, in seguito alle due sconfitte di fila contro Atalanta e Fiorentina.

Thiago Motta aveva firmato un triennale con la Juventus e, dunque, il suo contratto scadrà solamente nel giugno del 2027. Lo stipendio lordo dell’allenatore italo-brasiliano ammonta a ben 5,5 milioni di euro lordi e, dunque, non è facile per altri club puntare su di lui prima della naturale scadenza del contratto.

L’allenatore, però, non vorrebbe restare troppo lontano dal calcio e, dunque, nei prossimi mesi potrebbe anche valutare il ritorno in panchina, a patto che ci siano le giuste condizioni. E sarebbero proprio i rivali cittadini della Juventus a voler puntare su di lui. Tutti i dettagli in merito a questa possibile mossa del Torino.

Thiago Motta torna in Serie A? All’orizzonte l’ipotesi Torino

L’allenatore italo-brasiliano potrebbe tornare in panchina il prossimo anno in Serie A. Per rinunciare all’ultimo anno di contratto, però, servirà un progetto serio e concreto. Ed esso potrebbe essere messo sul piatto proprio dal Torino, rivale cittadina della Vecchia Signora.

Thiago Motta e il possibile ritorno in panchina durante la prossima stagione di Serie A: tutti i dettagli – www.calcionews24.com (Instagram Thiago Motta)

A fine stagione, infatti, Cairo e Petrachi difficilmente confermeranno l’attuale allenatore dei granata, vale a dire Marco Baroni. Il Torino ha conquistato 26 punti nelle prime 23 giornate, ma la piazza non sta certamente vivendo un’annata memorabile.

La distanza dalle zone calde della classifica è di 9 punti. La salvezza, dunque, dovrebbe avvenire con discreta serenità, al netto di incredibili ribaltoni nel corso dell’ultima parte di stagione.

Come detto, però, Baroni non dovrebbe essere confermato in panchina nemmeno in caso di salvezza. Ed ecco che Petrachi avrebbe in mente di provare il colpo Thiago Motta per la panchina. Il tecnico ex Bologna e Juve, però, per accettare la panchina granata vorrebbe – oltre, ovviamente alla permanenza in Serie A del team granata – un progetto chiaro con investimenti importanti nei ruoli nevralgici del campo.