Thiago Silva: «Giocare in Premier fa venirmi il mal di testa»

Thiago Silva ha parlato a Goal Brasile delle differenze di gioco che ha riscontrato in Italia, Francia e Inghilterra. Le sue parole.

«Le scuole di calcio sono molto differenti. Ho avuto un’ottima esperienza in Italia, dove ho trovato una delle migliori scuole difensive. Chi gioca in Serie A infatti cura molto la difesa ai massimi livelli. Inoltre, all’inizio della mia carriera, avevo ottimi compagni di reparto come Paolo Maldini e Alessandro Nesta. Ho giocato con loro per due anni, ho imparato molto da loro. Il campionato francese è diverso, è più atletico. Visto il predominio del PSG, abbiamo rischiato di più, giocando con meno difensori. In Premier League è un calcio veramente diverso dalla Ligue1. Dopo le ultime due partite ho avuto mal di testa, visti i continui attacchi e il ritmo di gioco elevato. Tutto questo è molto diverso da quello a cui sono abituato»