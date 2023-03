Tifosi Eintracht di ritorno in Germania: sfiorato lo scontro con laziali e romanisti

I tifosi dell’Eintracht hanno oggi fatto ritorno in Germania, ma ci sono stati attimi di paura al momento del loro passaggio a Fiumicino

Come riferito dal Corriere dello Sport, i tifosi dell’Eintracht hanno oggi fatto ritorno in Germania, passando però prima per l’aeroporto di Fiumicino, lì dove la questura di Roma aveva però programmato specifici servizi di vigilanza.

Il motivo? Proprio in quei minuti erano previsti i voli dei sostenitori laziali (verso l’Olanda per la gara con l’AZ) e romanisti (che dovevano raggiungere San Sebastiàn per la gara con la Real Sociedad). Un incontro fortunatamente soltanto sfiorato.