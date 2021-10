I tifosi del Torino caricano i granata alla vigilia della gara contro la Juventus: le immagini dallo stadio – VIDEO

(Roberto Ugliono, inviato all’Olimpico Grande Torino) – Grande attesa per la sfida di domani tra Torino e Juventus. Un gruppo di tifosi granata, circa 200, si è ritrovato fuori dallo stadio per incitare i calciatori alla vigilia della gara contro la Juventus. Cori, fumogeni e bandiere per tentare di tornare al successo nel derby.

#ToroJuve La carica dei tifosi granata alla vigilia del match ⬇️ pic.twitter.com/SbfQuxzQqk — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) October 1, 2021

Inizia dunque con un giorno d’anticipo il Derby della Mole.