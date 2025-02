Atalanta, addio alla Champions League: Toloi uomo copertina di una serata da dimenticare per la Dea – Pagelle e VIDEO

Atalanta, addio alla Champions League: le pagelle di Rafael Toloi tra i peggiori in campo, in difficoltà sui gol dei belgi e protagonista di un rosso isterico

All’Atalanta non riesce l’impresa e anzi, fa peggio dell’andata: nessun alibi arbitrale per la Dea che in casa nel ritorno del playoff di Champions League perde per 3-1 con il Club Brugge: primo tempo inguardabile, un rigore sbagliato da Lookman nella ripresa – cominciano a essere tanti i penalty sprecati dai bergamaschi – e un rosso a Toloi. Proprio il difensore brasiliano figura tra i peggiori in campo: in confusione e impreciso, dalla sua parte arrivano i gol e l’espulsione è figlia di un momento di isteria e mancanza di lucidità. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Impreciso, il tourbillon di Tzolis lo disorienta e alla fine ci casca e perde la testa: brutto congedo».

TUTTOSPORT 4 – «Saltato in scioltezza sul 2-0 e un rosso isterico».

QS 4 – «Dalla sua parte arrivano i tre gol avversari, si fa saltare sui contropiede. Poi si fa espellere da invasato».