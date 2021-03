Toloi: «Felice di questa convocazione in Nazionale, il mio idolo è Cannavaro»

Rafael Toloi, alla sua prima convocazione per l’Italia, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale per raccontare le proprie sensazioni

CONVOCAZIONE – «Quando ho saputo della convocazione sono rimasto molto felice. Per me è un’opportunità unica e avere questa possibilità è un sogno. La mia prima volta in Italia è stata a Roma nel 2014 poi sono andato a Treviso perché è da lì che la mia famiglia è partita per poi trasferirsi in Brasile».

SOPRANNOME – «Sono stati i tifosi dell’Atalanta a darmi il soprannome di Ministro della Difesa. Li ringrazio per il loro sostegno».

IDOLO – «Quando penso a Cannavaro penso al Mondiale del 2006 E’ un idolo per me».