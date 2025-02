Tomasini chiaro: «Scudetto? Penso che il titolo verrà conteso tra quelle due big. Invece vedo lontane...»

L’ex calciatore del Cagliari, Giuseppe Tomasini, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la lotta scudetto

Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l’ex calciatore del Cagliari, Giuseppe Tomasini, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla lotta scudetto.

SULLA LOTTA SCUDETTO – «Io penso che possa essere una partita tra Napoli ed Inter: i partenopei hanno una grandissima squadre ed un buon allenatore come i nerazzurri, se la giocano loro due. Poi nel calcio può succedere di tutto, magari si fanno male 2/3 giocatori del Napoli e cambia tutto. Non penso che Atalanta e Lazio possano riuscire a stare in scia per quanto anche loro siano due grandi squadre, come livello sono un po’ sotto alle prime due!».

