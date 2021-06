Tomiyasu Atalanta, accordo quasi raggiunto: c’è una contropartita

L’Atalanta è vicina alla chiusura della trattativa per Tomiyasu con il Bologna. Ai falsinei verrà aggiunta una contropartita tecnica

Colpo in difesa per l’Atalanta. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Dea è vicina all’acquisto di Takehiro Tomiyasu del Bologna.

Il centrale giapponese è nelle mire dei nerazzurri da qualche tempo e i 15 milioni che i nerazzurri dovranno incassare per il cartellino di Barrow dovrebbero essere completati o con un conguaglio economico o con il giovane gambiano Colley per la definitiva fumata bianca.