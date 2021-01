Il Milan accoglie finalmente Fikayo Tomori. Il centrale inglese è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Malpensa

Dopo una lunga attesa, il Milan può assaporare il colpo Tomori. Il difensore è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Milano Malpensa. Ora il classe ’97 completerà le visite mediche, che aveva già iniziato a Londra, per poi recarsi in sede per la firma del contratto.