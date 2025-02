Tomori: «Juve? Al Milan mi sento a casa. Giocare con Walker? È cambiata una cosa»

Le parole di Fikayo Tomori, difensore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Feyenoord

Fikayo Tomori ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan-Feyenoord di Champions League.

WALKER – «Io e Kyle parliamo sempre. Ha portato un po’ di calma ed esperienza: credo che tutta la squadra sa la qualità e i trofei che ha vinto, siamo contenti di averlo con noi. Quando dice qualcosa tutti ascoltano, sappiamo il giocatore che è. Non è come Ibra, ha un modo diverso ma sta crescendo ancora in questa squadra: da quando è arrivato ha fatto un gran lavoro».

INTERESSE JUVE – «Io ho sempre detto che mi sono sentito a casa qua: nulla è cambiato. So che ogni mercato ci sono dei club e delle persone che ne parlano: io ero e sono adesso concentrato su cosa devo fare, stare qua. È un orgoglio e un piacere indossare questa maglia: non ho avuto nè sentito la voglia di andare via. Finché mi vogliono resto qua».

