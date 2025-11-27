Tomori sicuro sul Milan: «Voglio raggiungere quel grande obiettivo. Su Ibrahimovic vi dico questo» - Calcio News 24

Tomori, futuro, ambizioni e retroscena rossoneri: l’intervista integrale tra Inghilterra, Milan e grandi sfide

Fikayo Tomori, pilastro difensivo del Milan, si è raccontato a tutto campo nel podcast FilthyFellas, affrontando temi legati alla sua crescita personale, al rapporto con la Nazionale inglese e alle differenze tra il calcio italiano e quello d’oltremanica. Le sue parole offrono uno spaccato sincero e ricco di aneddoti sulla sua vita rossonera e sull’evoluzione del suo percorso professionale.

Parlando dell’Inghilterra, Tomori ha spiegato di aver dialogato con Thomas Tuchel per comprendere le sue reali possibilità di tornare stabilmente in Nazionale: il tecnico lo avrebbe rassicurato dicendogli che è “molto vicino”. Pur riconoscendo che le partite disputate in Premier siano più visibili, il difensore non crede che il fatto di giocare in Italia rappresenti un ostacolo: per lui conta solo continuare a lavorare con continuità.

La scelta di trasferirsi al Milan, secondo Tomori, è stata decisiva per la sua carriera. L’inglese ha raccontato come il passaggio in rossonero sia stato naturale: “È il Milan, non ho avuto dubbi”. Nei primi mesi in Serie A ha percepito immediatamente quanto il calcio italiano sia diverso: tattica, intensità mentale e attenzione ai dettagli lo hanno fatto crescere rapidamente. Quando Maldini e Massara gli proposero il riscatto definitivo, non ebbe esitazioni: stava bene, si sentiva valorizzato e aveva già instaurato un rapporto unico con l’ambiente.

Tra gli aneddoti più curiosi, Tomori ha ricordato le sfide con Cristiano Ronaldo, affrontato ai tempi della Juventus, sottolineando la difficoltà di marcarlo e le differenze difensive tra Italia e Inghilterra. Non sono mancati i racconti su Zlatan Ibrahimovic, definito “la persona più competitiva che abbia mai incontrato”, capace di cambiare il clima di un allenamento con la sua sola presenza.

Tomori ha poi rivelato la sua top 3 dei compagni più forti avuti al Milan: Modric, Reijnders e Theo Hernández, sottolineando le qualità tecniche e caratteriali di ciascuno. Spazio anche ai ricordi del trionfo dello Scudetto 2022, definito “un’esperienza incredibile”, e a una riflessione lucida sulle differenze tra Serie A e Premier League: in Italia molte squadre giocano per non perdere, mentre in Inghilterra tutte cercano sempre di vincere.

L’intervista conferma un aspetto: Tomori è ormai un leader maturo, consapevole del suo valore e del suo ruolo in un Milan che continua a crescere con lui al centro della difesa.