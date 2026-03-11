Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione

Tonali Arsenal, il club inglese ha preso la decisione per un’eventuale acquisto del calciatore italiano in vista della prossima sessione di calciomercato

Il calciomercato internazionale continua a regalare continui colpi di scena e cambi di strategia. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da ChronicleNUFC, l’Arsenal ha ufficialmente abbandonato l’interesse per Sandro Tonali.

Durante la passata sessione invernale, l’agente Giuseppe Riso si era mosso con grande tempismo. Aveva infatti proposto il nome del centrocampista del Newcastle direttamente al direttore sportivo Andrea Berta. L’obiettivo era capire se ci fossero i margini per intavolare la trattativa concreta. In quel frangente temporale, i contatti tra le parti sembravano poter aprire scenari interessanti per il futuro.

Tuttavia, le dinamiche interne sono cambiate nel corso delle ultime settimane. La dirigenza londinese ha recentemente tenuto diverse riunioni di mercato per iniziare a programmare la prossima stagione. L’attenzione si sta concentrando su profili differenti, considerati maggiormente funzionali al progetto tecnico in via di sviluppo. La mancata inclusione del giocatore nei piani futuri chiude di fatto le porte al trasferimento a Londra.

Il reparto nevralgico del campo rappresenta la zona cruciale per lo sviluppo del gioco. Le valutazioni in corso a Londra mirano a identificare gli elementi perfetti per completare la rosa. La scelta di escludere questa specifica opzione dalle idee principali dimostra la ferma volontà di seguire altre direzioni. Il budget a disposizione sarà destinato ad altre operazioni ritenute più urgenti dallo staff. Questa notizia chiarisce le prospettive e delinea il quadro preciso sulle intenzioni operative della società.