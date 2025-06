Tonali ritorna in Serie A? Importante notizia sul centrocampista ex Brescia. Quel fattore è stato determinante - Calcio News 24

Tonali ritorna in Serie A? No, quasi zero possibilità in merito al passaggio del centrocampista del Newcastle in quella big italiana

Intervenuto su Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato di mercato e su tutti del possibile ritorno di Sandro Tonali in Serie A (Juve su tutti). Ecco il punto raccontato dal giornalista.

TONALI RITORNA IN SERIE A? – «Tonali può essere un obiettivo? La vedo dura onestamente, perché è vero che con il ritorno in Champions League c’è una disponibilità economica ulteriore. È vero che può essere un obiettivo per provare a rinforzare il centrocampo, però, i costi sono alti esattamente come quelli dell’ingaggio».