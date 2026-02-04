Connect with us
Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista

2 ore ago

Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista e del club inglese

Il futuro di Sandro Tonali non prevede scossoni immediati. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista della Nazionale non ha mai pianificato un addio al Newcastle nella finestra invernale, considerata impossibile dal club. Tuttavia, lo scenario potrebbe mutare radicalmente in vista della prossima estate: diverse società sono interessate all’ex Milan, che valuterà la sua permanenza ai Magpies prendendo una decisione definitiva già prima dell’apertura ufficiale del mercato.

PAROLE – «🚨🇮🇹 Sandro Tonali non aveva mai pianificato un’uscita a gennaio, era impossibile anche per la squadra del Newcastle.
I piani per la sessione estiva di calciomercato potrebbero essere diversi, con diversi club interessati.
Il momento della decisione da parte del giocatore sarà precedente alla finestra».

