Tonali, resta l'idea del ritorno in Serie A: la situazione attuale vede una big in vantaggio - Calcio News 24

Tonali resta nel mirino della Juve: sogno vivo per giugno. La situazione

Non è svanito il sogno di vedere Sandro Tonali vestire di nuovo il bianconero. Nonostante le difficoltà tecniche ed economiche, la Juventus continua a considerarlo l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo, conscia che per portarlo a Torino serviranno tempismo, risorse e una strategia chiara.

L’interesse di Giuntoli per Tonali: profilo ideale per il rilancio

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo Tonali in cima alla lista già da diverse finestre di mercato. Le sue qualità—dal controllo del gioco, al temperamento, alla visione—rientrano perfettamente nel progetto tecnico che la Juve vuole costruire. L’intenzione è quella di avere nel centrocampo non solo un regista ma anche un leader italiano, qualcuno che possa incarnare anche la personalità dentro e fuori dal campo.

Perché la Juve non ha mollato Tonali

Più di una trattativa, la Juve ha considerato Tonali come il perno attorno al quale ricostruire una squadra più competitiva. L’ipotesi non è tramontata, anche se l’affare non verrà concluso a gennaio: il Newcastle considera Tonali incedibile e non ha ancora fissato un prezzo chiaro. Ciò significa che bisognerà aspettare l’estate per provare un rilancio serio sull’ex Milan, quando le condizioni di bilancio potrebbero essere più favorevoli.

Ostacoli non da poco

Le sfide per la Juve restano molte. Prima fra tutte, la valutazione che il Newcastle attribuisce al giocatore, che al momento è ritenuta alta, sia per il valore del cartellino sia per l’ingaggio attuale. È un giocatore che gioca in Premier League, ha visibilità e rendimento, e qualsiasi offerta dovrà essere congrua. Un altro problema è che Tonali, in più occasioni, sembra aver accettato l’idea di restare in Inghilterra almeno per un periodo, probabilmente per mantenere continuità di rendimento.

Giugno come data cruciale

Il vero momento per la Juventus sarà la prossima estate: è lì che può farsi l’assalto decisivo. Con il contratto del centrocampista che non è in scadenza imminente, la Juve dovrà muoversi con anticipo, studiare formule con contropartite, magari propone scambi che abbassino il valore economico dell’operazione. Douglas Luiz, ad esempio, è spesso citato come possibile pedina di scambio. Tonali, dal canto suo, resta uno dei nomi su cui la dirigenza punta forte.

