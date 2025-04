Luca Toni: «Moise Kean mi ha stupito, Firenze lo sta coccolando. Per crescere ulteriormente deve imparare a fare questo. Ecco dove può arrivare»

Le parole di Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, su Moise Kean, capocannoniere dei viola e autore del gol vittoria contro l’Atalanta di Retegui

Difficile che Moise Kean possa diventare il capocannoniere della Serie A. Retegui è lontano, ma intanto domenica il viola lo ha battuto 1-0, proseguendo la scia azzurra che lo ha visto realizzare una doppietta alla Germania. Luca Toni, ex bomber autore di 31 centri proprio a Firenze nel 2005-06, analizza così la situazione dell’attaccante.

STUPORE – «Sinceramente, Kean ha stupito anche me. E sono convinto che possa migliorare ancora. Non abbiamo visto il suo massimo».

L’ARIA DI FIRENZE – «Sicuramente quella aiuta. Firenze è una città meravigliosa che trasmette grande amore ai propri idoli, lo dico per esperienza personale. I fiorentini pretendono tanto allo stadio, ma quando ti incrociano per strada ti fanno sentire coccolato. Kean aveva bisogno di questo affetto e di quello della Fiorentina. A volte bastano l’allenatoree il contesto giusto per svoltare e compiere il salto».

LA FIDUCIA DI PALLADINO – «E Kean sta ripagando al meglio la fiducia di un tecnico che ha dimostrato con i fatti di volerlo fortemente. Moise era reduce da stagioni alla Juventus in cui era uno dei tanti attaccanti, non il punto di riferimento del reparto. A Firenze, invece, ha trovato un club e un allenatore che gli hanno costruito una squadra attorno. La fiducia ha fatto crescere l’autostima di Kean e il risultato sono i 21 gol tra campionato, Conference e Coppa Italia. Moise era forte anche prima, però la continuità fa la differenza per un bomber e adesso ha dimostrato di avere anche quella. Di sicuro, a conti fatti, i 13 milioni più bonus investiti dalla Fiorentina la scorsa estate si stanno rivelando un affare azzeccatissimo».

NEDVED DISSE CHE ERA DA 20 GOL A STAGIONE – «Moise ha già superato i venti gol e di questo passo può superare i 25 complessivi come aveva profetizzato Nedved. Però… Kean per compiere l’ultimo gradino dei bomber deve cominciare a segnare anche dei gol sporchi e brutti, di quelli sulla linea di porta o con qualsiasi parte del corpo. È difficile arrivare a trenta soltanto con reti belle».

DOVE PUO’ ARRIVARE – «Questi numeri possono essere un nuovo inizio, non un punto di arrivo. Le qualità non gli mancano: dipenderà tutto da lui. Kean può ancora diventare uno dei migliori attaccanti d’Europa. A ruota dei super bomber alla Lewandowski, Kane, Haaland, Mbappé e Salah, non vedo così tanti attaccanti da 20 gol come Moise».