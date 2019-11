Torino, a Genova per uno snodo importante. La situazione dei granata

Torino, la gara di sabato pomeriggio col Genoa rappresenta uno snodo importante. La zona retrocessione è dietro l’angolo

Genoa-Torino, in programma sabato pomeriggio, all’improvviso si rivela per i granata una partita a dir poco fondamentale. Servirà dare uno scossone al brutto momento attuale ed evitare di sprofondare in zona retrocessione.

Tuttosport scrive che, attualmente, la posizione di Mazzarri non appare a rischio. Lo stesso tecnico ha nei giorni scorsi richiamato i suoi calciatori per provare a trovare i problemi. Sta a loro, adesso, venir fuori da questo periodo.