Adopo ha convinto il Torino anche contro il Milan a San Siro dopo il gol in Coppa Italia, ma il suo contratto è in scadenza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società e Vagnati dovrebbero accelerare per il rinnovo del centrocampista e per non rischiare di perderlo a zero.