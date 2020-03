Torino, allenamento congiunto con la Primavera per i granata di Longo: al Filadelfia in scena una partitella

Partitella in famiglia per il Torino di Longo, che questa mattina è sceso in campo al Filadelfia contro la Primavera. Un modo per ovviare all’emergenza coronavirus che rende complicato anche soltanto ospitare una formazione dilettantistica per un test.

In campo tutti gli effettivi granata, con la sola eccezione di Adopo che ha svolto delle terapie e poi un programma personalizzato in campo. Presente anche Edera dopo il duro colpo patito ieri in allenamento da Zaza.