Tino Anjorin è arrivato a Torino per le visite mediche, ecco il filmato del giocatore e alcuni retroscena direttamente dal posto

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Prosegue come previsto (e come vi avevamo raccontato in precedenza sulle colonne di CalcioNews24), l’inserimento di Tino Anjorin al Torino. Dopo l’arrivo in città nella serata di ieri presso l’Hotel Concord di Via Lagrange, questa mattina il nuovo colpo del calciomercato granata si è presentato puntuale intorno alle 8e30 all’Istituto Medicina dello Sport per sottoporsi alle visite mediche di rito. Ad accompagnarlo alcuni dirigenti del club calcistico piemontese, oltre – come di consueto – i fotografi della società per immortalare le canoniche foto.

Nel nostro video ecco infatti il centrocampista inglese scendere da un suv dai vetri oscurati, prima di addentrarsi nella struttura adiacente allo Stadio Olimpico Grande Torino. Poco dopo, anche il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati – accompagnato dal braccio destro Emiliano Moretti – ha compiuto il medesimo percorso, giusto in tempo per scambiare qualche parola con l’ex Empoli prima di lasciarlo nelle mani dello staff medico. Il classe 2001 si trasferisce all’ombra della Mole dalla scuderia toscana una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro (di cui una percentuale pari al 40% verrà versata nelle casse del Chelsea: sua precedente squadra). Una volta terminate le visite Anjorin farà tappa nella sede di Via Viotti per la firma del contratto: a quel punto la sua esperienza col Torino potrà iniziare ufficialmente.

