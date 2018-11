Torino: Ansaldi fa divertire i compagni con le arti marziali – VIDEO

Il Torino deve riscattare la brutta prova contro il Parma: contro il Cagliari può tornare in campo Ansaldi, che negli spogliatoi fa divertire i compagni

Dopo un inizio di stagione complicato per via degli infortuni, Ansaldi è pronto a riprendersi il posto da titolare sulla fascia sinistra del Torino. L’argentino, infatti, nelle ultime 2 partite è sempre rimasto in panchina, ma, viste le condizioni ancora poco chiare di Ola Aina, contro il Cagliari dovrebbe partire dal primo minuto. I granata devono riscattare la brutta prova che ha portato alla sconfitta con il Parma: Ansaldi, voglioso di tornare in campo, potrà aiutare i compagni a non sbagliare l’approccio alla gara. Intanto negli spogliatoi, l’argentino fa gruppo, divertendosi a imitare una mossa di arti marziali e suscitando le risate del resto del gruppo granata.