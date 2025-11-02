Torino, le parole di Baroni nel post gara: «Stiamo costruendo le basi. Juve? Non sarà sufficiente una partita ordinaria, servirà una straordinaria. Martedì apriamo il Filadelfia»

Torino, le dichiarazioni del tecnico granata Baroni nel post partita: «Juve? Non sarà sufficiente partita ordinaria, servirà straordinaria»

Dopo il pareggio per 2-2 tra Torino e Pisa, l’allenatore dei granata Marco Baroni ha incontrato i giornalisti in sala stampa, rispondendo alle loro domande. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Siamo partiti benissimo: avessimo segnato per primi, sarebbe stata un’altra partita. Abbiamo preso due gol su azioni, siamo stati bravi a rimanere in partita. Speravo di trovare subito il gol, poi ci siamo rimessi con i tre centrocampisti. Ci è mancato il guizzo, non è facile ritrovare lucidità ed energia. Stiamo costruendo le basi: se sono solide, si guarderà all’altezza. Dobbiamo farlo in allenamento, dobbiamo lavorare e poi le partite sono la verifica di quello che fai in settimana».

ESPULSIONE – «Normale, ma lo accetto. Pensano che abbia fatto un’imprecazione: pensavo che Semper lo avesse sfiorato, ma sto zitto… Derby? Una gara speciale. Non sarà sufficiente una partita ordinaria, servirà straordinaria. Martedì apriamo il Filadelfia, dovremo arrivarci con la giusta convinzione»

ILIC-ASLLANI – «Non uso gerarchie, è una forma di rispetto verso tutti . Chi vedo meglio, gioca. Ilic ha fatto buone partite, anche Asllani è forte e lo abbiamo voluto: è arrivato che da tre anni non faceva partite di fila, ora ne ha fatte 10 in meno di due mesi. Per me devono diventare tutti i titolari, non si arriva a fine stagione con 12 giocatori».

