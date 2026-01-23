Torino, Baroni alla vigilia del Como: «Col presidente trattiamo tanti temi. Ecco come stanno Simeone e Zapata, su Obrador invece…»

Torino, Marco Baroni ha parlato alla vigilia del Como, con il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26

In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, il tecnico Marco Baroni ha presentato così la sfida del suo Torino. Ecco cosa ha detto.

COMO – «Esame importante. Abbiamo ancora il dolore di quella sconfitta all’andata. Loro stanno bene e sono in fiducia sotto tutti gli aspetti. Hanno grande palleggio, verticali molto organizzati ed è quello che dovremo togliergli. Dalla nostra parte, occorre una gara di spessore mentale, personalità e aggressività».

FABREGAS – «È un allenatore che farà una carriera importante, un illuminato che ha dato una strada alla società. Sono cresciuti insieme, stanno facendo qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Può diventare tra i top in Europa».

OBRADOR – «È probabile che faccia uno spezzone a Como. Il ragazzo ha una condizione fisica accettabile, dovrà lavorare per integrarsi al gruppo. Ha qualità tecnica e gamba, lavoreremo sulla parte difensiva. È giovane e interessante, potrà dare il suo contributo».

GIOVANI IN PRIMA SQUADRA – «È in linea con il nostro progetto futuro. Perciun ha fatto tutto il ritiro con noi, Pellini e Acquah si allenano da tempo con noi: vanno completati dal punto di vista fisico, ma possono trovare anche spazio. E non è detto che non avvenga».

SIMEONE – «Faremo valutazioni, ma è molto difficile. Il rischio di ricaduta è alto e non possiamo permetterci di correrli. È probabile che si riveda dalla prossima settimana».

NGONGE – «Sono contento della sua ultima prestazione. Questa è una partita in cui le soluzioni non saranno individuali, ma di squadra. Sia lui sia Njie hanno un ruolo più esterno, stanno lavorando e con la loro disponibilità si stanno centrando per dare un contributo».

BILANCIO – «Si fanno alla fine. La cosa positiva è la disponibilità che ho avuto dalla squadra, la dedizione dei giocatori e la capacità di sacrificio e attenzione. L’aspetto negativo è che vogliamo invertire l’andamento in casa, è una cosa che ci dà fastidio e mi dispiace. E poi trovare una continuità».

TAMEZE – «Giocherà in difesa».

MARIPAN – «È un altro giocatore importante, che ha sempre giocato. Darà il suo contributo o dall’inizio o a gara in corso».

ZAPATA – «Sarà della partita, ma devo ancora fare delle valutazioni. Viene a Como, deve dare un contributo se non da titolare ma a gara in corso».

CASADEI – «I giocatori si completano nel giocare. Non aveva mai avuto così tanta continuità di partite, ora magari lo paghiamo con Aboukhlal e Gineitis che hanno problemi muscolari. I giocatori, nella crescita, devono affrontare anche il minutaggio. Lo deve affrontare anche Ilkhan, ma sono processi di crescita per cui un giovane che trova continuità per la prima volta poi deve gestire. Casadei ha avuto un momento di flessione, ora sta molto bene ed è più determinato»

MERCATO – «Con il presidente trattiamo tanti temi, ma il mercato è uno degli aspetti non che non mi compete. Convoglio tutte le energie sui giocatori che ho».