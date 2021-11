Torino, Belotti a caccia di primati: due record nel mirino del Gallo

Belotti torna titolare in Spezia-Torino e va a caccia di nuovi record con la maglia granata

Nell’ultima partita contro la Sampdoria, Andrea Belotti è tornato al gol siglando la sua rete numero 100 con il Torino. Ora il Gallo va a cacca di altri record, a partire dal match di oggi contro lo Spezia dove tornerà a indossare una maglia da titolare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano granata punta Pulici per striscia di gol in doppia cifra a stagione: Belotti è a quota sei, il leggendario granata si è fermato a sette. Nel mirino dell’attaccante anche Ciccio Graziani e il record di reti in Serie A con il Torino: si punta il 97, rispetto ai 94 attuali del capitano della squadra di Juric.