Torino, Belotti: «Concessi 15 minuti alla Sampdoria, pareggio da stupidi»

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro la Sampdoria.

PRESTAZIONE – «C’è rammarico. Abbiamo creato un po’ di occasioni da gol. Portare a casa un pareggio, dove nell’arco di novanta minuti dove abbiamo concesso solo 15 minuti, è da stupidi. È indescrivibile il secondo tempo, due occasioni e due gol».

CRISI – «La squadra non è in un fosso, le prestazioni ci sono sempre state. La forza che abbiamo è immensa, ma ci sono quei momenti in cui ci fanno gol».