Torino, Belotti: «Ho un patto con Juric. 100 gol? Devo segnare per la squadra»

Andrea Belotti ha parlato nel post partita dopo la vittoria del Torino contro la Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria granata contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – «100 in Serie A? Per me è un onore essere accostato a grandi campioni. Sono chiamato in causa per fare gol, sia per la squadra che per me. Non sono scaramantico, non l’abbiamo preparata perché aspettavamo un momento più opportuno. Palo? Lì ho pensato “minchia che sfortuna” sono cose che capitano durante una partita. Però poi ho fatto gol… Meglio così! Quando sono in campo do tutto me stesso, è giusto farlo. Dentro di me c’è un po’ di rivalsa per le due stagioni deludenti fatte. Voglio una grande stagione per rendere felice i nostri tifosi che ci seguono sempre. Juric? Con il mister sono stato chiaro e diretto, volevo rimanere. Abbiamo un patto e io sono sempre stato tranquillo».