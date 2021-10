Torino, Belotti non rinnova: Cairo lo vende già a gennaio

Andrea Belotti non avrebbe accettato la proposta di rinnovo del Torino. Cairo vuole venderlo a gennaio

Il matrimonio tra il Torino e Andrea Belotti pare vicino alla rottura. Come riportato da Tuttosport, infatti, il Gallo, in scadenza di contratto il prossimo giugno, avrebbe rifiutato l’offerta dei granata da 3,3 milioni più bonus facile per quattro anni, compreso un milione alla firma.

Per Belotti non sarebbe una questione economica, ma di nuove ambizioni ed esperienze. Il presidente del Torino Urbano Cairo lo metterà così in vendita già nel mercato di gennaio, per non perderlo a zero in estate.