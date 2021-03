Torino, Belotti torna ad allenarsi: lavoro personalizzato per l’attaccante

Andrea Belotti è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Inter: le ultime

Il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista del match di domenica pomeriggio contro l’Inter. Il report del club.

«Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino in vista della sfida contro l’Inter, in calendario domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno svolto esercitazioni a tema e lavori sul possesso palla; la seduta si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Programma personalizzato per Belotti. Domani sessione mattutina di rifinitura, cui seguirà poi la partenza per il ritiro prepartita».