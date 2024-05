Torino Bologna, infortunio Vlasic: il croato dei granata SI FERMA alla mezz’ora. Le condizioni

Nikola Vlasic alza bandiera bianca nel corso del primo tempo della sfida tra Torino e Bologna. Ecco come sta il trequartista di Juric

Dopo poco meno di mezz’ora, Juric è costretto al primo cambio obbligato inserendo Linetty al posto di Vlasic. Il trequartista di Torino ha sentito tirare e ha subito capito l’entità dell’infortunio.

Fastidio muscolare per Vlasic che naturalmente dovrà essere valutato con appositi esami. Per ora l’unica cosa certa è che Juric ha dovuto intervenire cambia per forza di cose l’assetto tattico a gara in corso.