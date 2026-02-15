Torino Bologna: cronaca, sintesi, moviola e diretta live

Al Grande Torino va in scena Torino Bologna, match valido per la giornata numero 25 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Questa sera, alle 18 va in scena un gioco di specchi tra Vincenzo Italiano e il mondo granata. Il tecnico rossoblù, che più volte in passato è stato a un passo dal sedersi proprio sulla panchina del Toro, torna allo Stadio Olimpico Grande Torino, con l’obiettivo di scuotere il suo Bologna da un periodo opaco e risalire la china in classifica. Ad accoglierlo però sarà un impianto sportivo che si preannuncia semi-deserto, causa la protesta della Curva Maratona. Il tecnico dei piemontesi Marco Baroni dice di fare “il primo” passo per coinvolgere i tifosi… ci riuscirà? Non ci resta che attendere il calcio d’inizio di Torino Bologna: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

TORINO VS BOLOGNA LIVE

La diretta testuale del match dalle 18

