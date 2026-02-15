Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Torino News

Torino Bologna: cronaca, sintesi, moviola e diretta live

Published

56 minuti ago

on

By

che adams Torino

Al Grande Torino va in scena Torino Bologna, match valido per la giornata numero 25 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Questa sera, alle 18 va in scena un gioco di specchi tra Vincenzo Italiano e il mondo granata. Il tecnico rossoblù, che più volte in passato è stato a un passo dal sedersi proprio sulla panchina del Toro, torna allo Stadio Olimpico Grande Torino, con l’obiettivo di scuotere il suo Bologna da un periodo opaco e risalire la china in classifica. Ad accoglierlo però sarà un impianto sportivo che si preannuncia semi-deserto, causa la protesta della Curva Maratona. Il tecnico dei piemontesi Marco Baroni dice di fare “il primo” passo per coinvolgere i tifosi… ci riuscirà? Non ci resta che attendere il calcio d’inizio di Torino Bologna: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.

TORINO VS BOLOGNA LIVE
La diretta testuale del match dalle 18

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto2 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×