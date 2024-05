Torino Bologna, Masina: «Abbiamo creato tante occasioni, in questo momento gira così. Sul mio futuro...»

Adam Masina, difensore del Torino, ha parlato a Sky dello 0-0 maturato contro il Bologna in casa.

COMPLIMENTI – «I complimenti fanno sempre piacere, io ero convinto del mio ‘prodotto’. L’ho detto subito, ho tanta energia e tanta epserienza, sono a disposizione del mister e dei compagni»

SQUADRA – «Credo che serva sempre guardare avanti, non siamo mai contenti. In questo momento la squadra si sta dimostrando matura, non concede gol e subisce poco. Abbiamo anche creato tante occasioni. In questo momento gira così, serve saper accettare la situazione ma la squadra sta dimostrando una certa maturità. In questo momento la palla non sta entrando, ma serve fare i complimenti perché non subiamo»

FUTURO – «Sono discorsi da fare a bocce ferme, con le società tra un mesetto decideremo il da farsi»