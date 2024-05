Torino Bologna, Thiago Motta: «Gara equilibrata, ma non ci hanno messo in difficoltà. Sulla Champions dico questo»

Il Bologna ha pareggiato zero a zero in trasferta contro il Torino. Ecco le parole del tecnico rossoblu Thiago Motta

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a DAZN dello 0-0 sul campo del Torino di Ivan Juric.

JURIC – «Adesso ci siamo solo salutati, facendoci un grande in bocca al lupo. C’è grande ammirazione e rispetto per il suo lavoro. Oggi abbiamo avuto di fronte una squadra difficile, che soprattutto in casa non fa giocare l’avversario. Juric prepara molto bene le partite ma abbiamo portato un punto a casa»

PARTITA – «Penso che la partita sia stata equilibrata, con due buonissime squadre in campo. Alla fine la partita è stata molto bella e combattuta. La lotta c’è stata dal primo all’ultimo minuto. Non penso che il Torino ci abbia messo in difficoltà. Non è facile da affrontare questa squadra, non solo per noi ma anche per le altre squadre»

CHAMPIONS – «Chi ha visto il Torino da quando è arrivato Juric sa che è complicato da affrontare. Oggi abbiamo preso un punto però in generale sono felice perché possiamo avere la possibilità di giocare una competizione importante. Siamo in una situazione bellissima, siamo in Europa e nessuno se lo aspettava. Manca pochissimo per finire il campionato, mancano tre chilometri e vogliamo finire qualificandoci ad una competizione come la Champions League»

SOGNO – «Si è creato qualcosa di speciale in questo gruppo. Seguo i miei ragazzi, che hanno voglia e sanno perfettamente che non hanno nessuna pressione. La pressione c’è per le altre che hanno avuto l’obiettivo di andare in Champions. Nessuno poteva pensare che il Bologna potesse ambire a questo obiettivo ma c’è un lavoro grande della società e della squadra. Ci siamo trovati in una situazione bellissima, abbiamo scritto la storia. Vogliamo provare fino in fondo ad arrivare in Champions League, abbiamo la testa libera e questa voglia e motivazione enorme»

ZIRKZEE – «Non è facile giocare contro il Torino. Buongiorno è un grande difensore, è il giocatore perfetto per difendersi da un attaccante come Zirkzee. Joshua ha fatto una buona prestazione, come tutti i suoi compagni. Ha avuto l’atteggiamento giusto, ha dato di più nel secondo tempo dove è entrato meglio nel gioco rispetto al primo tempo»