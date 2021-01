Torino, buone notizie per Nicola: Nkoulou torna ad allenarsi con il gruppo

Allenamento mattutino per il Torino di Davide Nicola, che può sorridere contando sul recupero di Nicolas Nkoulou

Buone notizie dall’allenamento mattutino che il Torino ha svolto al Filadelfia. Nicolas Nkoulou ha svolto l’intera seduta con i compagni ed è quindi recuperato per la sfida di venerdì sera contro la Fiorentina.

«Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica che si è conclusa con sfide a ranghi misti, a campo ridotto. Lavoro differenziato per Armando Izzo, mentre Nicolas Nkoulou – che aveva saltato la trasferta di Benevento – ha svolto tutto l’odierno programma con i compagni. I granata torneranno in campo domani: in calendario una sessione di allenamento in preparazione di Torino-Fiorentina».