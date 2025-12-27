Pisacane, le dichiarazioni del tecnico rossoblu post Torino Cagliari - Calcio News 24

Torino Cagliari, ecco le dichiarazioni dell’allenatore Fabregas sicuro nel post gara a DAZN

Le dichiarazioni dell’allenatore Pisacane dopo quella che è stata la gara di Serie A Torino-Cagliari.

rt e riportate da TMW:

KILICSOY – «Penso di avere tra le mani un grandissimo talento, quello che fa negli spazi stretti in allenamento è roba da circo. Poi in campo è diverso… Ha avuto qualche difficoltà di inserimento e di natura tattica. Ricordiamoci che arriva dal campionato turco, dove la sua squadra per l’80% delle partite ha l’80% del possesso palla. Siamo felici, lo abbiamo aspettato e coccolato».

PALESTRA – «Palestra è un patrimonio del calcio italiano. Ha strapotere fisico, è abile coi due piedi, fa le due fasi con scioltezza… Ciò che mi ha colpito subito di lui è stata la sua personalità palla al piede, non sai mai dove può andare e secondo me questa è un’abilità che hanno in pochi. Lui arriva sul fondo e crossa di destro o di sinistro. Visto che è un ragazzo che ascolta, però, stavolta dico anche che nelle ultime due gare non sono rimasto soddisfatto al 100% del suo lavoro nelle due fasi ».

POSSIBILE ADDIO DI PALESTRA A GENNAIO – «Io non ho paura, la paura è la stessa che mi ha permesso di metterlo in campo e lanciarlo. Noi pensiamo che il percorso giusto per lui sia quello che gli abbiamo presentato a luglio. Mi auguro che possa rimanere».